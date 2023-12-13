В Москве появились три необычных арт-объекта в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»

На московских улицах появились еще три арт-объекта в рамках фестиваля искусства «Здесь и сейчас», организованного парком «Зарядье». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе парка.

На площади возле центра «Зотов» разместилась «Квантовая суперпозиция» художника Анастасии Рыжиковой. Арт-объект вдохновлен конструктивистскими формами: он состоит из 365 зеркал, в которых бесконечно преломляются отражения. В своей работе художница предлагает подумать над тем, может ли человек одновременно наблюдать прошлое, настоящее и будущее.

В сквере возле Всероссийского музея декоративного искусства выросла «Косморомашка» анонимного художника Красил Макар. Необычный цветок сочетает в себе мягкие формы и яркие цвета, делая его яркой деталью московской парковой инфраструктуры.

В общественном сквере с террасированным спуском на территории комплекса «Новоданиловская 8» появился «Букет полевых цветов» молодой художницы Полины Фроловой. Основная цель объекта — напомнить жителям мегаполиса о важности заботы о природе в эпоху технологического прогресса.

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