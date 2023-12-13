В театре Сатиры пройдет предновогоднее шоу по мотивам «Кабачка 13 стульев»

В Московском академическом театре Сатиры пройдет шоу-спектакль «Новогодний Кабачок Сатиры». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Год назад мы запустили первую серию праздничных спектаклей «Кабачок Сатиры», которые прошли с полным аншлагом. Более того, нам пришлось делать дополнительные спектакли, а потом, «по многочисленным просьбам зрителей», которые с утра до вечера звонили и писали в кассу, создавать и другие версии «Кабачков» к разным праздникам», — заявил худрук Сергей Газаров.

В театре уточнили, что новогоднее представление станет отсылкой к шоу «Кабачок 13 стульев», которое было крайне популярной юмористической передачей на телевидении. Газаров отметил, что праздничное шоу будет включать в себя актерские импровизации, а также танцевальные, вокальные и музыкально-инструментальные номера «с легкой ноткой хулиганства».

Мероприятия пройдут в театре Сатиры 17, 29 декабря и 6 января. На сцену выйдут Юрий Васильев, Сергей Газаров, Федор Лавров, Нина Корниенко, Зинаида Матросова, Наталия Фекленко, Андрей Зенин, Игорь Лагутин, Сергей Серов, Ангелина Стречина и многие другие артисты. Организаторы пообещали «большие сюрпризы» по актерскому составу.

Ранее Владимир Долинский признался, что Брежнев любил шоу «Кабачок «13 стульев».