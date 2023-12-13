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Автор «Слова пацана» рассказал о реакции казанских бандитов на сериал

Писатель Роберт Гараев заявил, что казанским бандитам понравилось «Слово пацана»

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Издательство «Individuum»

Писатель Роберт Гараев, который является автором книги «Слово пацана», по которой сняли одноименный сериал, рассказал 116.ru, как казанские бандиты отреагировали на сериал.

«Я на связи со многими героями своей книги, они сами консультировали меня по многим вопросам. Если судить по их отзывам, то все довольны. Никто не говорит «Вот такого не было». Все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный», — рассказал Гараев.

По словам писателя, авторитеты следят за перипетиями сюжета, оценивают игру главных героев. Гараев отметил, что особенно представителям криминального мира нравится игра Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата, и Никиты Кологривого, который исполнил роль Кащея. Писатель добавил, что при работе над книгой общался не только с бандитами, но и с их жертвами — многим из них было тяжело даже вспоминать о пережитых встречах с бандами.

Ранее фильм «Теща» с Гузеевой продолжает лидировать в российском прокате.

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