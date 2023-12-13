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Волочкова рассказала о намерении выйти замуж

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что выйдет замуж в 2024 году

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с kp.ru, что намерена выйти замуж уже в будущем году.

«Следующий год дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж», — заявила экс-солистка Большого театра.

Об этом Волочкова рассказала после того, как близкая подруга танцовщицы Лена Галицына подарила ей свадебный букет, а также клубнику и красную икру. Балерина назвала подарок символичным.

23 сентября 2005 года Анастасия Волочкова родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007-м предприниматель и артистка расстались. Кроме того, танцовщица жила с миллиардером Сулейманом Керимовым. Подробнее об ухажерах Анастасии Волочковой — в материале «Газеты.Ru».

Недавно Волочкова рассказала о своем новогоднем столе. По ее словам, он состоит из вареных куриных яиц и листьев салата. Волочкова отметила, что иногда может позволить на праздничный стол отварную перепелку. Артистка считает, что в новогоднюю ночь не обязательно готовить так, чтобы «нажираться».

Ранее диджей Катя Гусева призналась, что ревнует Киркорова к Татьяне Тур.

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