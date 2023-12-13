Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анна Asti вызвала ажиотаж в Белоруссии

«Звездач»: певица Анна Asti побила рекорд по количеству слушателей в Минске

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Исполнительница Анна Asti собрала 45 тыс. зрителей на своих концертах в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выступления певицы проходили три дня подряд, с 6 по 8 декабря, на «Минск-Арене». Издание подчеркивает, что артистка побила не только свой рекорд по количеству зрителей на концерте, но и выбилась в лидеры среди всех артистов стран СНГ.

«Минск! Это было невероятно. Я зарядилась от вас таким позитивом и настроением — до сих пор мурашки по телу!» — написала исполнительница.

22 октября Анна Asti признавалась, что делала укол адреналина после трех сольников в Москве. Исполнительница провела подряд три концерта, которые посетили больше 25 тыс. человек. На них певица исполнила программу двух альбомов.

В декабре Asti исполнила мечту своей фанатки на выступлении в Екатеринбурге. Она заметила слушательницу с плакатом, на котором было написано: «Аня, давай споем вместе «Дикое сердце».

Певица не осталась равнодушной и спустилась в зал, чтобы исполнить с ней совместный номер. После песни обе девушки расплакались, а фанатка звезды призналась, что пишет песни и хочет стать артисткой.

Ранее близкая подруга Пугачевой рассказала о заболевании певицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами