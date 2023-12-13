Анна Asti вызвала ажиотаж в Белоруссии

Исполнительница Анна Asti собрала 45 тыс. зрителей на своих концертах в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выступления певицы проходили три дня подряд, с 6 по 8 декабря, на «Минск-Арене». Издание подчеркивает, что артистка побила не только свой рекорд по количеству зрителей на концерте, но и выбилась в лидеры среди всех артистов стран СНГ.

«Минск! Это было невероятно. Я зарядилась от вас таким позитивом и настроением — до сих пор мурашки по телу!» — написала исполнительница.

22 октября Анна Asti признавалась, что делала укол адреналина после трех сольников в Москве. Исполнительница провела подряд три концерта, которые посетили больше 25 тыс. человек. На них певица исполнила программу двух альбомов.

В декабре Asti исполнила мечту своей фанатки на выступлении в Екатеринбурге. Она заметила слушательницу с плакатом, на котором было написано: «Аня, давай споем вместе «Дикое сердце».

Певица не осталась равнодушной и спустилась в зал, чтобы исполнить с ней совместный номер. После песни обе девушки расплакались, а фанатка звезды призналась, что пишет песни и хочет стать артисткой.

Ранее близкая подруга Пугачевой рассказала о заболевании певицы.