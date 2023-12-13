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Стало известно место, где Сокуров представит новую версию «Александры»

Премьера новой версии фильма Сокурова «Александра» пройдет в «Англетере»

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Премьерный показ новой версии фильма режиссера Александра Сокурова «Александра» состоится 18 декабря в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сокурова.

«Премьера фильма Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года» состоится 18 декабря в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 20:00.

Ранее в Telegram-канале режиссера сообщалось, что премьерный показ обновленной картины в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге был отменен по неизвестной причине.

Фильм «Александра» вышел еще в 2007 году. Главные роли в нем исполнили Галина Вишневская, Василий Шевцов и Раиса Гичаева. Действие картины разворачивается в Чечне в начале 2000-х годов. По сюжету пожилая женщина Александра Николаевна приезжает навестить внука-офицера и несколько дней гостит у него в военной части.

До этого Сокуров заявлял, что опасается запрета показа фильма «Александра».

Ранее Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры.

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