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У россиянки с участка спилили 50-летнюю ель и увезли на городскую площадь

RT: у россиянки с участка спилили и забрали для городской площади 50-летнюю ель

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Крым(Crimea)/VK

В Горячегорске в Красноярском крае спилили 50-летнюю ель высотой 20 м с участка местной жительницы Ольги Пеньковой. Дерево увезли и установили на городской площади в соседнем Шарыпове. Посадила ель мама владелицы участка, рассказала она RT.

«Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали... Для меня [ель] всегда была памятью о маме, которая умерла год назад», – сказала Пенькова.

О спиле своего дерева она узнала от соседей. Когда она попыталась выяснить причины, спилившие дерево рабочие отправили ее к главе поселка, который заявил, что якобы дерево было гнилое. При этом Пеньковой не объяснили, почему тогда ель установили на площади в соседнем городе.

Глава Горячегорска Федор Крылов в ответ на вопросы журналистов утверждает, что на дерево жаловались соседи и спилили его для их безопасности. По его словам, хозяйку участка не уведомили, так как не нашлось ее номера телефона. По факту кражи дерева полиция проводит проверку.

В Нижегородской области также спилили елку, посаженную местной жительницей 60 лет назад. Срубили дерево у местного ДК, объяснив это тем, что оно росло на муниципальной земле.

Ранее стало известно, какое дерево станет главной новогодней елкой страны и украсит Соборную площадь.

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