Звезда «Счастливы вместе» поделилась секретами красоты

Актриса Дарья Сагалова рассказала в беседе с fedpress.ru, что поддерживает себя в форме с помощью танцев.

Сагалова владеет собственной школой танцев, в которой учит людей хореографии. Артистка призналась, что вместе со своими учениками продолжает развивать свои навыки.

«Танцами я занималась с детства, была солисткой, и я понимала, что солисткой меня выбирают не просто так, но, признаюсь, комплексов у меня было до жути. Но потом моя внутренняя самооценка поменялась, и сейчас, в какой бы я ни была форме, именно танцы помогают мне чувствовать себя хорошо, это самое главное», — поделилась актриса.

Сагалова известна по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе». 5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. Проект появится на российских экранах 18 декабря 2023 года.

Сагалова назвала перезапуск сериала «очень рисковой авантюрой». Она объяснила, что идея ей показалась крутой с продюсерской точки зрения, однако ее волновало, как зрители воспримут новые серии.

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