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Нюша решила вернуться на сцену

Певица Нюша заявила, что соскучилась по творчеству

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Пресс-служба

Певица Нюша сообщила в беседе с NEWS.ru, что планирует вернуться на сцену после долгого перерыва.

Нюша призналась, что соскучилась по творчеству и хочет заново окунуться в этот процесс. По словам артистки, этот год стал для нее периодом «внутренней перестройки».

«Много чего поменялось, и я провела очень большую внутреннюю работу над собой. И теперь я очень хочу познакомить свою аудиторию с новой версией меня», — поделилась певица.

Нюша планирует отметить Новый год на концерте. До 12 часов она будет праздновать дома с мужем и детьми, а затем поедет работать.

Нюша впервые взяла перерыв в карьере в 2018 году после появления на свет дочери Серафимы-Симбы. Артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года. В 2021 году Нюша родила сына Саффрона.

В октябре 2022 года отец певицы Нюши Владимир Шурочкин заявил, что не знает, когда дочь вернется в шоу-бизнес. Он отметил, что артистам стоит «подпитывать информационное пространство». Шурочкин считает, что если «пауза» Нюши затянется, то она рискует «загубить карьеру».

В декабре 2023 года Нюша впервые за долгое время пришла на мероприятие в России.

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