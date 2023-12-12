Стали известны подробности столкновения Натальи Штурм с машиной

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Певица Наталья Штурм не попадала в ДТП во дворе дома на Красноармейской улице в Москве, утверждают источники. Подробности публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, 57-летняя Штурм вечером 11 декабря сначала ударилась головой об открытый багажник машины соседа, после чего завязался конфликт.

В ходе конфликта Штурм якобы залезла в автомобиль, откуда мужчина ее выгнал. В результате беседы певица сильно ударилась и вызвала скорую, однако от госпитализации отказалась. Врачи заподозрили у исполнительницы «Школьного романа» сотрясение мозга, обнаружили гематому на голове и посоветовали обратиться в поликлинику.

12 декабря СМИ сообщили, что Штурм якобы сбила машина. Представители исполнительницы «Школьного романа» пока не комментировали информацию о случившемся.

9 декабря стало известно, что дочь Штурм Елену госпитализировали после пожара.

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