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Наталью Штурм сбила машина

МК: в Москве машина сбила певицу Наталью Штурм

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Личный архив

Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 11 декабря на улице Красноармейской.

Предположительно, машина сбила 57-летнюю Штурм, когда певица проходила по дворовой территории. Издание уточнило, что у Штурм подозрение на сотрясение мозга. Была ли артистка госпитализирована, неизвестно.

Представители исполнительницы «Школьного романа» пока не комментировали информацию о ДТП.

9 декабря стало известно, что дочь Штурм Елену госпитализировали после пожара.

Накануне американский рэпер 2 Chainz (настоящее имя Таухид Эппс) был госпитализирован после ДТП с врезавшейся в его автомобиль машиной Tesla. 46-летний 2 Chainz получил травму шеи и несколько других травм, он остается в больнице в стабильном состоянии.

Ранее певица Бьянка ответила матом на обвинения в использовании фотошопа.

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