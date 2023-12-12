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Маша Распутина решила «вернуть свое доброе имя»

Певица Маша Распутина сообщила, что сменит имя и фамилию

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Лучше-правду с Суреном Каграмановым/YouTube

Певица Маша Распутина призналась в беседе с mk.ru, что намерена сменить имя и фамилию.

Распутина хочет вернуть в паспорте имя, данное ей при рождении. Артистку звали Аллой Агеевой. По словам звезды, в свое время она пожалела, что взяла псевдоним. Она верит, что другое имя может принести ей чужую энергетику.

«Сейчас я, по истечении большого количества времени, хочу вернуть свое доброе имя. В свое время мне пришлось его изменить, потому что Алла уже была на эстраде», — поделилась исполнительница.

Распутина уточнила, что, несмотря на смену имени, она планирует продолжать выступать под своим псевдонимом.

«Люди не поймут просто», — уточнила певица.

В декабре возник слух, что Распутина готовится к свадьбе. Он появился после того, как гражданский муж исполнительницы бизнесмен Виктор Захаров добился развода у своей бывшей супруги Елены. Тогда дочь Распутиной Мария не исключила возможность, что ее родители могут узаконить отношения.

Однако позже Захаров опроверг слухи о заключении брака с певицей.

Ранее Лоза негативно отозвался о райдере Веры Брежневой.

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