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На родине Ганнибала возникли споры из-за выбора Дензела Вашингтона на роль полководца

Выбор Дензела Вашингтона на роль Ганнибала вызвал расовые споры в Тунисе

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Global Look Press

Решение выбрать чернокожего актера Дензела Вашингтона на роль знаменитого карфагенского полководца Ганнибала Барки в предстоящем фильме стримингового сервиса Netflix вызвало расовые споры в Тунисе, на родине этого военачальника. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Руины Карфагена являются древним городом, расположенным на окраине города Туниса — столицы тунисского государства. Отмечается, что цвет кожи Ганнибала неизвестен. Некоторые считают, что он был белым.

Как пишет тунисское издание La Presse, выбор Вашингтона на эту роль создал «историческую ошибку». Некоторые пользователи социальных сетей обвинили Netflix в пропаганде «культуры пробуждения». Онлайн-петиция, которая собрала 1300 подписей, призвала эту компанию «отменить свой псевдодокументальный фильм», а также призвала министерство культуры Туниса «принять меры против попытки украсть нашу историю».

До этого стало известно, что американский режиссер Антуан Фукуа, известный по фильмам «Тренировочный день» и «Великий уравнитель», снимет эпическую драму о Ганнибале для Netflix. Автором сценария выступит Джон Логан, трехкратный номинант на премию «Оскар» за «Авиатор», «Гладиатор» и «Хранитель времени».

Ранее Барри Кеоган лишился роли императора в сиквеле «Гладиатора».

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