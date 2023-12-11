В России покажут марафон фильмов к 95-летию Леонида Броневого

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в день 95-летия народного артиста СССР Леонида Броневого покажет картины с его участием. Об этом на канале сообщили «Газете.Ru».

В 13:00 на телеканале покажут двухсерийный телефильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В ленте артист сыграл герцога. Известно, что Броневого утвердили без проб. Актер настолько вжился в образ, что придумал для своего героя некоторые реплики, которые вошли в фильм.

В 15:30 состоится показ второй совместной работы Захарова и Броневого — комедия «Формула любви», в которой актер сыграл доктора.

В 20:30 в эфире телеканала начнется двухсерийный фильм Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина, где Броневой предстал в образе куплетиста Мосэстрады. В фильме звучат куплеты, которые актер вместе с режиссером написал для своего героя.

Леонид Броневой дебютировал в кино 1964 году, сыграв полковника жандармерии в фильме Ивана Лукинского «Товарищ Арсений». Артист стал наиболее известен по роли группенфюрера СС Генриха Мюллера в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Броневой работал с такими режиссерами, как Владимир Вайншток, Марк Захаров, Михаил Козаков, Эльдар Рязанов.

Ранее «Чебурашка» вошел в топ-10 популярных на Украине фильмов.