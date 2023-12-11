Юмористка Складчикова рассказала о сценарии на шоу «Битва экстрасенсов»

Стендап-комикесса Виктория Складчикова заявила в YouTube-подкасте KuJi Podcast, что шоу «Битва экстрасенсов» снимают по сценарию.

Складчикова объяснила, что знает людей, которые работают в программе редакторами. Именно они ей и сказали о постановочном характере проекта. При этом юмористка призналась, что иногда при просмотре шоу задумывается о том, что происходящее в нем может быть правдой.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу, однако сам ведущий проекта отрицает это.

В июне Башаров заявил, что не лишен экстрасенсорных способностей. Телеведущий уточнил, что не намерен развивать свои паранормальные задатки. Артист рассказал, что периодически у него случаются видения, которые сбываются. О необычных способностях телеведущего также рассказывал победитель 14 сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.

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