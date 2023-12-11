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Бывшая жена Гуфа об алиментах рэпера: «Пусть не позорится»

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева заявила, что рэпер платил алименты три раза

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Юлия Королева опровергла в Telegram-канале, что ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф), оплачивал ей и дочери Тине квартиру, еду и перелеты за границей.

По словам Королевой, Долматов только два раза покупал вещи для дочери. Модель попросила экс-супруга «не позориться», так как, по ее словам, артист только три раза выплачивал алименты. Она предложила рэперу рассказать, сколько денег тот тратит на наркотики и проституток.

«Я, маленькая девочка, работаю как лошадь, чтобы жить так как я живу. Никак не может смириться, что я в состоянии оплатить сама себе все, в том числе квартиру. Проще приписать любовника, конечно. Самый мерзкий человек», — заявила блогерша.

Королева отметила, что ее юрист уже занимается обвинениями Гуфа. Модель намерена решать все дела через суд. Она запросила запрет и ограничение на общение с ребенком.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене, модели и блогерше Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Рэпер заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги.

Позже модель пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

Ранее стало известно, что Айза хочет лишить рэпера Гуфа родительских прав вслед за Юлией Королевой.

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