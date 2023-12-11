Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сидящая в тюрьме звезда реалити попросила Ким Кардашьян сыграть ее

Звезда реалити Джен Ша из тюрьмы попросила Ким Кардашьян сыграть ее

close
100%
Global Look Press/Getty Images

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах попросила Ким Кардашьян сыграть ее в байопике. Об этом сообщил портал TMZ.

Актриса Эмма Стоун ранее начала кампанию в поддержку возможного байопика о Шах, сейчас отбывающей наказание в тюрьме по обвинению в мошенничестве посредством телемаркетинга. Стоун завела страницу, на которой собирает подписи в поддержку того, чтобы о преступнице снял фильм Йоргос Лантимос («Лобстер», «Фаворитка»).

Менеджер Шах Крис Джованни заявил, что звезда была в восторге от этой идеи и хочет, чтобы ее сыграла Ким Кардашьян. Известно, что перед тем, как попасть в тюрьму, Шах хотела пригласить Кардашьян в свою команду адвокатов.

В 2023 году Ким Кардашьян сыграла эпизодическую роль в сериале «Американская история ужасов». Известно, что ее работа впечатлила продюсера Райана Мерфи и он решил дать Кардашьян главную роль в его новом сериале об адвокатессе, занимающейся звездными разводами.

Звезда «Настоящих домохозяек» и ее предполагаемые сообщники были обвинены в мошенничестве в отношении сотен пожилых людей с помощью широкомасштабной схемы телемаркетинга в США. Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет. В январе Шах осудили на 6,5 лет тюрьмы.

Ранее певица Сиа рассказала о пластической операции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами