Сидящая в тюрьме звезда реалити попросила Ким Кардашьян сыграть ее

Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах попросила Ким Кардашьян сыграть ее в байопике. Об этом сообщил портал TMZ.

Актриса Эмма Стоун ранее начала кампанию в поддержку возможного байопика о Шах, сейчас отбывающей наказание в тюрьме по обвинению в мошенничестве посредством телемаркетинга. Стоун завела страницу, на которой собирает подписи в поддержку того, чтобы о преступнице снял фильм Йоргос Лантимос («Лобстер», «Фаворитка»).

Менеджер Шах Крис Джованни заявил, что звезда была в восторге от этой идеи и хочет, чтобы ее сыграла Ким Кардашьян. Известно, что перед тем, как попасть в тюрьму, Шах хотела пригласить Кардашьян в свою команду адвокатов.

В 2023 году Ким Кардашьян сыграла эпизодическую роль в сериале «Американская история ужасов». Известно, что ее работа впечатлила продюсера Райана Мерфи и он решил дать Кардашьян главную роль в его новом сериале об адвокатессе, занимающейся звездными разводами.

Звезда «Настоящих домохозяек» и ее предполагаемые сообщники были обвинены в мошенничестве в отношении сотен пожилых людей с помощью широкомасштабной схемы телемаркетинга в США. Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет. В январе Шах осудили на 6,5 лет тюрьмы.

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