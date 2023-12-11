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Певица Сиа рассказала о пластической операции

Певица Сиа решилась на липосакцию из-за неуверенности в себе

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Global Look Press

Певица Сиа (настоящее имя Сиа Ферлер) рассказала о пластической операции, на которую решилась из-за неуверенности в себе. Об этом она сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам 47-летней Сиа, она перенесет липосакцию.

«Мне пришлось принимать лекарства, из-за которых я набрала много веса, который не сбросить спортом или приемом гормональных препаратов. Сегодня делаю липосакцию», — поделилась она.

Певица отметила, что решила не обманывать поклонников о том, как пришла в форму.

«Мне посчастливилось иметь возможность изменить свою внешность. И когда я снова стану горячей штучкой, знайте, что это не из-за диет или упражнений. Я, как и многие, не уверена в себе, и нахождение в центре внимания подстегивает мою тревожность, так что я решила измениться, чтобы стать увереннее в себе», — добавила Сиа.

Накануне певец Филипп Киркоров на подкасте Эльдара Джарахова заверил, что пластический хирург Тимур Хайдаров не вживлял ему импланты в тело.

Ранее Виктория Боня ответила, мстила ли изменникам.

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