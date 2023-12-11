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Вика Цыганова о «Голубом огоньке»: «я не буду смотреть эту пошлость»

Певица Вика Цыганова призналась, что не будет смотреть «Голубой огонек»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова не будет смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек». Об этом она рассказала в беседе с Pravda.Ru.

«Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно», — сказала она.

По мнению артистки, за последние 20 лет передача не стала лучше. Кроме того, теперь в ней принимают участие звезды, которые «не берут за душу и сердце», добавила артистка.

«Сейчас говорить о таланте уже нельзя. Потому что тотальная серость. Они научились петь, орать, брать ноты, но за душу, за сердце они не берут», — отметила Цыганова.

4 декабря сообщалось, что «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. В «огоньке» также примут участие Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Юлия Савичева, Леонид Агутин Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина и другие артисты.

Съемки программы завершились 2-3 декабря, они проходили на студии «Мосфильм».

Ранее Вика Цыганова пожалела Даню Милохина.

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