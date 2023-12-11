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Суд отклонил иск к Лепсу за «пропаганду асоциального поведения»

Иск активистов к певцу Лепсу за пропаганду асоциального поведения отклонен

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Хамовнический суд Москвы отклонил иск религиозных активистов к исполнителю Григорию Лепсу о взыскании 10 миллионов рублей за «пропаганду асоциального поведения». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказали в суде.

Иск подавал лидер религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» Александр Морозов. Соответчиком по иску выступало ООО «Гугл». Истец утверждал, что ответчик якобы пропагандирует асоциальное поведение на YouTube-каналах, употребляя нецензурные выражения, использует это для финансовой выгоды и тем самым оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст».

Истец требовал взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей и обязать певца «зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу».

Несмотря на то, что в российском законодательстве не предусмотрена ответственность за пропаганду асоциального поведения, уточняет агентство, закон не запрещает предъявлять требования в порядке гражданского законодательства.

Накануне Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана.

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