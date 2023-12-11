SHAMAN всухую проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу

Певец SHAMAN на вокальном шоу «Перепой звезду» всухую проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной.

«Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется «Перепой звезду!». Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось», — улыбнулся SHAMAN.

В рамках последнего выпуска телешоу Смирнягина и SHAMAN исполнили вместе трек под названием «Ты моя». Судьи проекта — Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева — единогласно сошлись во мнении, что в поединке победила преподаватель по сценической речи. Она одержала победу со счетом 5:0.

По правилам программы первый куплет поет непрофессиональный артист, а на втором куплете вступает звезда. Финал они исполняют дуэтом.

В проекте приняли участие такие именитые звезды российской эстрады, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman и многие другие отечественные знаменитости.

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