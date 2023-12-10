Сергей Лазарев о госпитализированной Кудрявцевой: «Ей совсем плохо»

Певец Сергей Лазарев опубликовал в cоцсетях видео, в котором признался, что команде «Песни года» в Минске пришлось экстренно менять все подводки и сценарии мероприятия после госпитализации его соведущей Леры Кудрявцевой.

«Но я буду вести не один, у меня будет партнерша, а кто это, вы узнаете чуть позже. Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!» — отметил исполнитель.

Недавно директор телеведущей Леры Кудрявцевой заявил, что певица заболела еще на «Песне года», которая проходила 2 декабря в Москве. Он отметил, что на том мероприятии артистка простудилась и с тех пор она недомогала. Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо. Кудрявцева находится под наблюдением врачей.

До этого сообщалось, что Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, которое пройдет 10 декабря. Сама Кудрявцева тоже вышла на связь из больничной палаты: она показала катетер и попросила прощения, что не сможет выступить перед минчанами.

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