Бузова ответила на слухи о возобновлении отношений с Давой

Певица Ольга Бузова на премьере сериала «Третий этап отношений» прокомментировала слухи о возобновлении отношений с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Ее слова передает «Звездач».

«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — заявила артистка.

Недавно певица Люся Чеботина заподозрила, что Дава и Бузова сошлись. Она уточнила, что это ее предположение. Однако певица уверена, что Дава посещал недавние концерты Бузовой не с дружеским визитом.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», звезды впервые появились на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызвал подозрения у подписчиков экс-пары.

Филипп Киркоров, в свою очередь, признался, что приложил усилия для примирения Бузовой и Давы на съемках шоу «Сокровища императора». Артист считает, что ему удалось свести экс-возлюбленных.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее певица Виктория Дайнеко попросила не поздравлять ее с беременностью.