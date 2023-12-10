Mash: налоговая арестовала счета компании Никиты Михалкова

Федеральная налоговая служба арестовала счета компании ООО «Темино-Лесное» по неизвестной причине, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание связывает фирму с режиссером Никитой Михалковым, отмечая, что у нее всего один сотрудник — гендиректор. Согласно сайту сайту rusprofile, им является некий Павлушков Вадим Степанович. Сама компания занимается лесоводством и прочей лесохозяйственной деятельность. Неизвестно, каким образом с ООО «Темино-Лесное» связан Михалков.

По данным Mash, фирма арендовала 30 тыс. гектаров в Павловском районе Нижегородской области. До этого она через суд добилась уменьшения платы за участок с 4 млн руб. в год до 366 тыс. Telegram-канал отмечает, что о претензиях к ООО «Темино-Лесное» неизвестно, однако ФНС арестовала расчетный счет компании в «Инкаробанке».

Недавно налоговая заблокировала счета бара Насти Ивлеевой. По данным Super, ФНС приостановила операции по счетам ООО «Блеск» еще 16 ноября 2023 года. Информация до сих пор актуальна. Причиной этому стало непредставление налоговой декларации.

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