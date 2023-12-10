Директор Кудрявцевой рассказал о ее состоянии после госпитализации с воспалением легких

Концертный директор Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди в разговоре с NEWS.ru заявил, что состояние артистки уже стабилизировалось.

«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — заверил Шахиди.

10 декабря телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо. Близкая подруга Кудрявцевой, правозащитник Екатерина Гордон отметила, что шоу придется провести без Кудрявцевой, так как на снимках у нее воспаление легких.

Незадолго до этого стало известно о госпитализации певца Леонида Агутина. Певец рассказал, что ему сделали операцию из-за блуждающего тромба. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Пока, по словам музыканта, он остается в больнице под наблюдением врачей.

Ранее Юрию Антонову было трудно стоять во время выступления на телешоу.