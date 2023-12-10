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Татьяна Судец рассказала, как чуть не лишилась работы за ругань в прямом эфире

Телеведущая Судец призналась, что ругалась в прямом эфире из-за неопытности

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Телеканал «НТВ»

Телеведущая Татьяна Судец в эфире программы «Галерея Звезд» вспомнила, как ее чуть не уволили за ругань в прямом эфире.

«Идет программа на «Орбите». Я веду эту программу передач и приглашаю ребят посмотреть передачу «Костер». И должен был пойти ролик, который напоминал о борьбе с огнем. А ролик не идет! Я сижу, смотрю в монитор — а в эфире секунды кажутся часами, веками. И вот я сижу и не разжимая зубы говорю: «Черти что». И все это пошло в эфир», — рассказала Судец.

По ее словам, спустя некоторое время на канал позвонили военные, обслуживающие «Орбиту», и пожаловались на ругающуюся телеведущую. Вслед за этим Судец вызвали объясняться к Игорю Корнилову, который тогда устроил телеведущей выговор и посоветовал в следующий раз выключать микрофон.

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