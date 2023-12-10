Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо. Близкая подруга Кудрявцевой, правозащитник Екатерина Гордон отметила, что шоу придется провести без Кудрявцевой, так как на снимках у нее воспаление легких.

«В общем, Лера реально еле держится, снимки покажут воспаление легких», — написала Гордон.

Сама Кудрявцева тоже вышла на связь из больничной палаты: она показала катетер и попросила прощения, что не сможет выступить перед минчанами.

Незадолго до этого стало известно о госпитализации певца Леонида Агутина. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены. Агутин рассказал, что ему сделали операцию из-за блуждающего тромба. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

Ранее Юрию Антонову было трудно стоять во время выступления на телешоу.