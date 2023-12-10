Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Супруга Уилла Смита рассказала о спасении брака благодаря инциденту на «Оскаре»

Жена Уилла Смита назвала пощечину Крису Року на «Оскаре» спасением для их брака

close
100%
Global Look Press

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит призналась, что знаменитый инцидент на «Оскаре», когда ее супруг Уилл Смит ударил комика Криса Рока, помог спасти их брак. Ее слова приводит The Independent.

Артистка отметила, что тот поступок супруга убедил ее в его любви.

«Я называю это «святой пощечиной», поскольку после нее произошло так много позитивного», — сказала Джада Пинкетт-Смит.

По словам актрисы, она долгие годы пыталась понять, уходить ли ей от мужа или нет, однако тот удар помог ей определиться. Теперь Джада точно знает, что никогда не оставит Уилла.

«Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», — добавила актриса.

До этого Уилл Смит высмеял общественный резонанс вокруг его разрыва с женой.

Джада и Уилл Смит поженились в 1997 году, когда она была беременна их первенцем — сыном Джейденом. В интервью она вспомнила и о знакомстве со звездой.

Ранее Беллу Хадид засняли за поцелуями с наездником.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами