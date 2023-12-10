Супруга Уилла Смита рассказала о спасении брака благодаря инциденту на «Оскаре»

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит призналась, что знаменитый инцидент на «Оскаре», когда ее супруг Уилл Смит ударил комика Криса Рока, помог спасти их брак. Ее слова приводит The Independent.

Артистка отметила, что тот поступок супруга убедил ее в его любви.

«Я называю это «святой пощечиной», поскольку после нее произошло так много позитивного», — сказала Джада Пинкетт-Смит.

По словам актрисы, она долгие годы пыталась понять, уходить ли ей от мужа или нет, однако тот удар помог ей определиться. Теперь Джада точно знает, что никогда не оставит Уилла.

«Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», — добавила актриса.

До этого Уилл Смит высмеял общественный резонанс вокруг его разрыва с женой.

Джада и Уилл Смит поженились в 1997 году, когда она была беременна их первенцем — сыном Джейденом. В интервью она вспомнила и о знакомстве со звездой.

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