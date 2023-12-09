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Санта-Клаусу из фильма «Один дома» удалили раковую опухоль

Актер Кен Хадсон Кэмпбелл перенес операцию на ротовой полости

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Dave Starbuck/Global Look Press

Актеру Кену Хадсону Кэмпбеллу, сыгравшему Санта-Клауса в рождественской комедии «Один дома», удалили раковую опухоль из ротовой полости. Об этом сообщает TMZ.

По словам дочери актера Михаэлы, операция прошла 7 декабря без осложнений, в палате интенсивной терапии Кэмпбелл останется еще в течение нескольких дней. Около полутора месяцев у мужчины уйдет на полное восстановление, после ему предстоит операция по реконструкции пострадавших частей лица и, вероятно, химиотерапия.

Рак у актера нашли в октябре 2023 года, он вырос в нижней части рта и начал, по словам дочери, мешать зубам. Дочь уточнила, что из-за потери актерской страховки в начале пандемии Кэмпбелл остался без денег на проведение операции, и их пришлось собрать краудфандингом. В частности, $10 тыс. от необходимой суммы внес давний друг актера комик Стив Карелл.

Накануне у композитора Лоры Квинт начался тяжелый рецидив онкологии — увеличились прежние опухоли в лимфоузлах в паховой области и в подкожно-жировой клетчатке левого бедра, а также появились новые.

Ранее Александра Ребенок описала опыт работы с Богомоловым.

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