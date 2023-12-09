Иван Янковский ответил на вопрос о кастинге во второй сезон «Слова пацана»

Актер Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса в сериале «Слово пацана», предостерег своих фанатов от мошенников, которые распускают слухи о кастинге во второй сезон проекта.

«Нету кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня «телеги», не ведитесь!» — подчеркнул Янковский.

В официальном аккаунте видеосервиса Wink также сообщили, что пока речи о съемках второго сезона не идет, так как не завершился даже первый. Представители проекта заверили, что съемки второго сезона точно не начнутся в январе следующего года. Шоураннеры также подтвердили слова Янковского и назвали фейком все сообщения о якобы кастинге во второй сезон. Они уточнили, что всю актуальную информацию о сериале можно найти в официальных сообществах проекта и медиасервиса.

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