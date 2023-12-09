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Катя Лель оценила ролик дочери Милы Йовович с ее хитом

Певица Катя Лель похвалила дочь Милы Йовович за ролик с песней «Мой мармеладный»

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель похвалила в беседе с aif.ru дочь Милы Йовович Эвер Андерсон за ролик с ее хитом «Мой мармеладный».

Лель назвала Андерсон «красоткой» и выразила «респект» девушке.

«Красотка!» — заявила артистка.

В декабре Андерсон сняла видео под трек российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный». В ролике она подпевала исполнительнице в черном платье-комбинации и с распущенными волосами.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

29 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что инопланетяне помогли Кате Лель стать популярной в TikTok. Она в шутку отметила, что Лель всегда помогали пришельцы, поэтому этот случай не стал исключением.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, укравшего ее зубы.

Ранее Катя Лель не смогла ответить на вопросы о доходах с песни «Мой мармеладный».

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