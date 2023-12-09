Гражданский муж Распутиной ответил на слухи о свадьбе с певицей

Гражданский муж Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров опроверг в беседе с «Пятым каналом» слухи о заключении брака с певицей.

Захаров пошутил, что его женили без его участия.

«Запустили тему в желтой прессе, а вы подхватываете. Конечно, это неправда», — отметил предприниматель.

В декабре возник слух, что Распутина готовится к свадьбе. Он появился после того, как Захаров добился развода у своей бывшей супруги Елены. Тогда дочь Распутиной Мария в разговоре с kp.ru не исключила возможность, что ее родители могут узаконить отношения.

«Вполне возможно. Думаю, эта новость будет везде. В солидном возрасте женятся? А почему бы и нет. Думаю, есть такие пары. У отца муторно все было с этим разводом. Они очень долго делили имущество. В любом случае это дела отца. Я просто рада, что дом остался у нас», — заключила Захарова.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с 1999 года. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. В январе 2023 года певица рассказала, что дочь планирует стать топ-моделью.

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