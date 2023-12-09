Умер американский актер, одна из крупнейших кинозвезд мира 70-х годов

Умер американский актер, звезда фильмов «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон» Райан О'Нил, ему было 82 года. Об этом сообщил его сын Патрик О'Нил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мой отец сегодня мирно скончался, а его любящая команда поддерживала его и любила так же, как и мы», — написал он.

Причина смерти не уточняется, при этом в 2012 году актеру диагностировали рак простаты.

Райан О'Нил был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль за душераздирающую драму 1970 года «История любви» с Эли МакГроу в главной роли.

Как пишет Bloomberg, он был одной из крупнейших кинозвезд мира 70-х годов, работая в разных жанрах со многими из самых знаменитых режиссеров той эпохи, включая Питера Богдановича в «Бумажной луне» и «Как дела, Док?», а также Стэнли Кубрика в «Барри Линдоне». Он часто использовал свою мальчишескую блондинистую внешность, чтобы играть мужчин, которые скрывали темное или зловещее прошлое за своими образами, отмечает агентство.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.