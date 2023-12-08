«Любит своего сына»: менеджер об общении Баскова с ребенком

Менеджер одного из артистов — коллег певца Николая Баскова — рассказал об общении звезды с сыном Брониславом, рожденным в браке со Светланой Шпигель. Анонимного инсайдера цитируют «7 дней».

По данным источника, после того, как певец Светлана увезла ребенка в Израиль в новую семью, сын хотел продолжать общаться с отцом.

«Увы, уже не было возможности. Если не ошибаюсь, он тогда изредка его навещал, но такой формат общения Коля не принимал. Он любит своего сына и всегда хотел, чтобы мальчик жил с ним в одном доме», — заявил инсайдер.

Издание также отметило, что недавно в светских кругах ходили слухи о возвращении Бронислава в Россию и его учебе в одной из московских школ. Однако найти подтверждение этим слухам не удалось.

Накануне Басков признался, что ему пришлось взять кредит ради строительства «умного» дома.

«Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы. Но я нашел много российских производителей. Очень качественных. «Умный» дом, например, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества «умный» дом работает просто отменно», — похвастался Басков.

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