Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Певец, композитор, музыкант Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предположительно, у 55-летнего артиста образовался тромб в ноге, и он жаловался на сильные боли в конечности.

В ходе осмотра, утверждает канал, Агутину диагностировали тромбоз глубоких вен. Ему назначили медикаментозное лечение.

3 января Леонид Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены.

Накануне супруга актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации. 70-летняя Луппиан заявила, что здорова и находится дома.

«Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала она.

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