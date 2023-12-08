Жена Боярского ответила на слухи о своей госпитализации

Супруга актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

70-летняя Луппиан заявила, что здорова и находится дома.

«Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала она.

8 декабря СМИ сообщили, что Луппиан госпитализировали с болями в сердце.

73-летнего Боярского госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт 27 ноября. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

В марте появился слух о завершении карьеры Боярского, однако его сын опроверг его. По словам Боярского-младшего, актер занят в спектаклях театра Ленсовета в Санкт-Петербурге.

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