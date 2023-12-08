Адель рассказала о роли, которую хочет сыграть

Певица Адель рассказала о предлагаемых ей ролях в кино и роли, которую она хочет сыграть. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Адель, режиссер, от которого она требует снять кино с ней в главной роли, пока «ментально не готов» к работе над таким сценарием. Она уточнила, что это известный режиссер.

«Но подсказок я давать не буду. Но я прожужжала ему все уши про этот проект, до него просто пока еще не дошло. Но это единственная роль, которая мне нужна. Я думаю, я справлюсь. Думаю, буду очень, очень, очень хороша в ней», — говорит она.

Певица уточнила, что это — не роль известного человека. Она добавила, что регулярно отказывается от ролей поющих звезд.

«Мне предлагают байопики певиц, но это слишком очевидно. А возьмешься за байопик о ком-то великом — подпишешься под катастрофой. От меня захотят, чтобы я пела как я? Тогда персонаж будет звучать как я, а не эта певица. Так что нет. Но это все, что мне предлагают», — сказала она.

Для обложки журнала Адель снялась в гигантской розе от Valentino.

Ранее Нюша рассказала о самом странном выступлении в новогоднюю ночь.