Жену Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Жену Михаила Боярского и актрису Ларису Луппиан доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Издание отмечает, что артистка жаловалась на боли в области сердца и общее неважное состояние. Ей предстоит несколько дней провести в кардиологическом центре. Она находится в сознании. По данным «112», состояние Луппиан оценивается как средней тяжести.

4 декабря Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта. Он уехал домой в сопровождении супруги. Позднее Боярский признался, что чувствует себя «замечательно».

27 ноября Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

В марте появился слух о завершении карьеры Боярского, однако его сын опроверг его. По словам Боярского-младшего, актер занят в спектаклях театра Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Ранее директор фонда Пахмутовой Малышко опроверг новости о ее госпитализации.