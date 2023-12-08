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Успенская рассказала о планах на Новый год: «Работать хоть до утра»

Певица Любовь Успенская призналась, что проведет Новый год на работе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская призналась, что обычно отмечает Новый год на работе. Ее слова передает kp.ru.

«Дай бог в 12 часов ночи оказались бы где-нибудь вместе со всеми моими близкими людьми, которые меня окружают. Чтобы в 12 ночи мы могли поднять бокалы и загадать желание, а потом можно работать хоть до утра», — заявила исполнительница.

Артистка добавила, что главное ее новогоднее желание связано со счастьем дочери Татьяны.

«Два года назад в Новый год Таня была в Америке, и мне было очень тяжело, так как мы с ней не общались. Она вообще мне не звонила. И в 12 ночи я подошла к елке и сказала: «Спасибо тебе большое, Новый год!» И попросила, чтобы я услышала Танин голос — чтобы она мне позвонила», — вспомнила певица.

Успенская добавила, что тогда ее желание сбылось — Татьяна позвонила. Она заявила, что с тех пор считает, что любое желание сбудется, «если очень хотеть».

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна. В октябре исполнительница признавалась, что мечтает стать бабушкой.

Ранее сообщалось, что звезда «Сладкой жизни» ждет первенца.

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