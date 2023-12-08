Андрей Григорьев-Апполонов усомнился, что казанские бандиты слушали «Ласковый май»

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о нападении бандитов в 80-е годы в Казани и усомнился в том, что они были поклонниками творчества Юрия Шатунова, намекая на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова передает РИА Новости.

«Ласковый май» чтоб казанские чуваки [слушали]. Я в 88-м году был в Казани, и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями. Это было очень жестко. Они «Ласковый май» точно не слушали», — отметил исполнитель.

При этом артист похвалил сериал и добавил, что в нем хорошо передана атмосфера тех лет.

Недавно известный по роли Марата в сериале «Слово пацана» актер Рузиль Минекаев признался, что Сергей Бурунов бил с полной отдачей во время их совместной сцены с потасовкой между отцом и сыном в шоу. По словам звезды сериала, он решил не обговаривать с Буруновым деталей этой сцены, так как понадеялся на профессионализм своего коллеги.

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Бурунов сыграл отца двух персонажей — Марата и Вовы «Адидиса», состоящих в уличной группировке.

Ранее сообщалось, что на Украине признали популярность «Слова пацана», несмотря на запрет.