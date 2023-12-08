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Артистка МХТ имени А.П. Чехова перевела мошенникам почти 20 млн рублей

РЕН ТВ: злоумышленники обманули актрису Марию Зорину на 20 млн рублей

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Алексей Никольский/РИА Новости

Актриса Мария Зорина перевела мошенникам почти 20 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В конце сентября актрисе в Telegram позвонил мужчина, представившийся первым заместителем Департамента культуры Москвы. Он убедил Зорину, что произошла утечка данных столичных работников культуры, в результате чего банковский счет актрисы был взломан», — рассказали телеканалу.

Затем Зориной позвонил другой злоумышленник, который убедил артистку перевести деньги на якобы резервный счет в Центробанке. Она положила на него 1,8 млн рублей, снятый с кредитных карт. Позднее актриса перевела мошенникам еще 3,4 млн рублей.

Потом Зорина провела сделку купли-продажи своей квартиры в Москве, так как ее убедили, что недвижимость продана мошенниками. Она взяла вырученные деньги и положила на счет, который ей продиктовали злоумышленники. Актриса также продала свою машину, после чего вновь перевела деньги на тот счет.

Телеканал подчеркивает, что в сумме Зорина отдала 19 млн 822 тыс. рублей. Она осознала, что сдала жертвой мошенников только после того, как лишилась квартиры, машины и всех накоплений. Сейчас артистка уже обратилась в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Митя Фомин покрыл позором мошенников, укравших его Telegram-канал.

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