Создатель «Бандитского Петербурга» рассказал о комплексе актера Льва Борисова

Режиссер Владимир Бортко признался, что на актера Льва Борисова влияла популярность его брата Олега. Слова постановщика передает NEWS.RU.

«Лев Борисов был замечательным актером, но у него был комплекс: очевидно, что он сравнивал себя с братом, знаменитейшим артистом, и это влияло на него. В нем чувствовался душевный надлом», — признался Бортко.

Постановщик отметил, что взял актера на роль криминального авторитета Антибиотика в сериале «Бандитский Петербург» сразу же после того, как увидел его фотографию. Бортко посчитал, что Борисова «нужно обязательно попробовать», так как он оказался похож на героя детективного телесериала.

8 декабря Льву Борисову могло бы исполниться 90 лет. За свою карьеру он снялся во многих фильмах — например, сыграл пьяного монтера в «12 стульях» Леонида Гайдая. Он также встретился на съемочной площадке со своим братом Олегом в ленте «Садовник» Виктора Бутурлина. Среди других работ Борисова: «Похождение графа Невзорова», «Бродячий автобус», «Судьба человека» и др.

Его не стало в 2011 году после перенесенного инсульта в возрасте 78 лет.

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