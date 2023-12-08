Тиль Швайгер назвал непрофессионализмом съемки в нетрезвом виде

Актер Тиль Швайгер признался, что лишь единожды приходил на съемочную площадку в нетрезвом виде. Его слова передает Spiegel.

«Я много лет знаю, что слишком много пью. Но я никогда не был пьян на съемках, за исключением того единственного дня. <...> Это было непрофессионально и глупо», — признался артист.

По-видимому, Швайгер говорит о работе над cиквелом «Рискованных гонок», о чем уже рассказывал в конце октября одному из немецких изданий. По словам артиста, он однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Тогда его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актер просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Актер вспомнил, как разозлился на ребенка и заявил ему, что тот никогда не станет ровней отцу.

При этом тогда Швайгер признавался, что во время съемок часто выпивал. Алкоголь, добавлял артист, стал для него наградой. Сейчас Швайгер проходит лечение у психиатра.

Издание Bild заявляло, что съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила Швайгера в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.

Ранее актер Рузиль Минекаев признался, что Бурунов дрался на съемках с полной отдачей.