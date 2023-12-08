Автор хита «На заре» признался, что ему не понравился кавер SHAMAN

Лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев в разговоре с news.ru признался, что ему не понравился кавер SHAMAN на его хит «На заре».

«SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но «На заре» он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная», — отметил Журавлев.

Исполнитель считает, что самые лучшие каверы на эту композицию сделали рэпер Баста и группы Brainstorm. Он добавил, что эти музыканты разбавили текст песни речитативом про молодость, тем самым подарив треку второе дыхание. Вместе с этим Журавлев раскритиковал подход Сергея Арутюнова, который решил не привносить ничего нового в исполнение популярного трека.

»[Баста и Монеточка (признана в РФ иностранным агентом)] не стали тянуть верхние ноты, повторять меня, соревноваться со мной, а сделали это легко и непринужденно. Ближе всего ко мне по исполнению Сергей Арутюнов, и этот ход, мне кажется, неправильный. Он решил повторить и не достиг уровня оригинала», — заявил Журавлев.

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