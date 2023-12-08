Ирина Салтыкова обвинила организаторов концерта в Новосибирске в обмане

Певица Ирина Салтыкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала мошенниками организаторов шоу «ДискоФеерия» в Новосибирске.

«Уважаемые зрители Новосибирска, организаторы — мошенники. Не будут выступать Кай Метов, Наталия Гулькина и Ирина Салтыкова», — пояснила певица.

Она еще раз извинилась перед фанатами за поведение организаторов и отметила, что по слухам за ними такое замечают уже не первый раз. Салтыкова уточнила, что организаторы даже не потрудились купить ей билеты до Новосибирска, ссылаясь на проблемы с кассой аэропорта.

К тому же, исполнительнице не выплатили гонорар. В связи с этим она уточнила, что даже если бы родилась птицей с крыльями, уже не успела бы попасть на свое же шоу «ДискоФеерия», которое должно состояться 8 декабря.

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