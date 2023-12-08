Юрист Юрия Гальцева подал иск на музыкальную онлайн-платформу

Юрист юмориста и актера Юрия Гальцева подал в Замоскворецкий суд на музыкальную онлайн-платформу. Об этом сообщает mk.ru.

Юрист Гальцева подал иск из-за авторских прав на альбомы и песни артиста. По данным издания, сервис несогласованно публиковал творчество юмориста. Команда комика намерена выяснить, кто занимается незаконной продажей и дистрибуцией композиций автора. На данный момент они не знают, кто это делает.

«В будущем, скорее всего, Юрий будет заключать договора на публикацию, однако сейчас хотелось бы разобраться с источником наших бед», — отметил помощник Гальцева.

В феврале Гальцев пригласил губернатора Курганской области Вадима Шумкова на личный разговор. Артист обратил внимание на слухи о том, что замгубернатора Ларису Кокорину Шумков отправляет в отставку за срыв выступления Гальцева на 80-летии Курганской области.

Гальцев уточнил, что ранее согласился выступить на мероприятии в честь 80-летнего юбилея области и отменил ради этого все спектакли в Санкт-Петербурге с 5 по 7 февраля. Однако посредники-предприниматели, по его словам, не справились с организацией. В итоге он узнал, что концерт не состоится.

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