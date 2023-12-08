Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист Юрия Гальцева подал иск на музыкальную онлайн-платформу

«МК»: юрист Юрия Гальцева подал в суд на онлайн-платформу из-за авторских прав

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Юрист юмориста и актера Юрия Гальцева подал в Замоскворецкий суд на музыкальную онлайн-платформу. Об этом сообщает mk.ru.

Юрист Гальцева подал иск из-за авторских прав на альбомы и песни артиста. По данным издания, сервис несогласованно публиковал творчество юмориста. Команда комика намерена выяснить, кто занимается незаконной продажей и дистрибуцией композиций автора. На данный момент они не знают, кто это делает.

«В будущем, скорее всего, Юрий будет заключать договора на публикацию, однако сейчас хотелось бы разобраться с источником наших бед», — отметил помощник Гальцева.

В феврале Гальцев пригласил губернатора Курганской области Вадима Шумкова на личный разговор. Артист обратил внимание на слухи о том, что замгубернатора Ларису Кокорину Шумков отправляет в отставку за срыв выступления Гальцева на 80-летии Курганской области.

Гальцев уточнил, что ранее согласился выступить на мероприятии в честь 80-летнего юбилея области и отменил ради этого все спектакли в Санкт-Петербурге с 5 по 7 февраля. Однако посредники-предприниматели, по его словам, не справились с организацией. В итоге он узнал, что концерт не состоится.

Ранее у Насти Ивлеевой обнаружили проблемы с налогами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами