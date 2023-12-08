Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России зарегистрировали первую саморегулируемую организацию блогеров

Mash: росреестр зарегистрировал первую в России саморегулируемую организацию блогеров

close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Росреестр зарегистрировал первую саморегулируемую организацию (СРО) блогеров в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в организацию вошло 50 тысяч человек. Теперь эти блогеры представлены юридически. Они смогут влиять на профильные законы и способствовать разбирательствам рекламного рынка с Федеральной антимонопольной службой России.

Как отмечает Telegram-канал, организация планирует создать единые правила, решать этические моменты и выявлять нечестных и недобросовестных блогеров.

В апреле сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигурантки уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

В мае стали поступать сообщения о начале проверок некоторых звезд на уклонения от уплаты налогов. Среди них оказались Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Карина Нигай. Сами блогерши опровергли наличие проверок.

Ранее Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами