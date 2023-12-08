В России зарегистрировали первую саморегулируемую организацию блогеров

Росреестр зарегистрировал первую саморегулируемую организацию (СРО) блогеров в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в организацию вошло 50 тысяч человек. Теперь эти блогеры представлены юридически. Они смогут влиять на профильные законы и способствовать разбирательствам рекламного рынка с Федеральной антимонопольной службой России.

Как отмечает Telegram-канал, организация планирует создать единые правила, решать этические моменты и выявлять нечестных и недобросовестных блогеров.

В апреле сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигурантки уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

В мае стали поступать сообщения о начале проверок некоторых звезд на уклонения от уплаты налогов. Среди них оказались Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Карина Нигай. Сами блогерши опровергли наличие проверок.

Ранее Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество.