Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «СашаТаня» пожаловалась на проблемы со здоровьем после Дубая

Актриса Анастасия Уколова сообщила, что провела ночь в «скорой»

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Уколова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ухудшении здоровья.

Уколовой стало плохо после перелета. Артистка ездила из Дубая в Москву на два часа по делам. Она не уточнила, почему ее госпитализировали.

«Потом сразу в другой аэропорт и в Питер. И ночь провела в скорой», — поделилась актриса.

Уколова отметила, что ей приходится пить таблетки из-за ухудшения самочувствия. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжила работу. Актриса сообщила, что отправилась на пробы.

Анастасия Уколова окончила Театральное училище имени Щепкина в 2015 году. После выпуска она служила во МХАТе имени Горького и сотрудничала с «Квартетом И». В 2012-м артистка дебютировала в кино в сериале «Деффчонки».

В фильмографии Уколовой более 30 проектов. Она снималась в таких картинах, как «СашаТаня», «Молодежка», «Громкая связь», «Обратная связь», «Цыпленок жареный», «Тест на беременность», «Полицейский с Рублевки».

В августе Уколова пожаловалась на излишнюю худобу после родов. Актриса призналась, что переживает из-за неконтролируемой потери веса.

Ранее певец Юлиан опроверг информацию о госпитализации Пахмутовой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами