Звезда сериала «СашаТаня» пожаловалась на проблемы со здоровьем после Дубая

Актриса Анастасия Уколова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ухудшении здоровья.

Уколовой стало плохо после перелета. Артистка ездила из Дубая в Москву на два часа по делам. Она не уточнила, почему ее госпитализировали.

«Потом сразу в другой аэропорт и в Питер. И ночь провела в скорой», — поделилась актриса.

Уколова отметила, что ей приходится пить таблетки из-за ухудшения самочувствия. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжила работу. Актриса сообщила, что отправилась на пробы.

Анастасия Уколова окончила Театральное училище имени Щепкина в 2015 году. После выпуска она служила во МХАТе имени Горького и сотрудничала с «Квартетом И». В 2012-м артистка дебютировала в кино в сериале «Деффчонки».

В фильмографии Уколовой более 30 проектов. Она снималась в таких картинах, как «СашаТаня», «Молодежка», «Громкая связь», «Обратная связь», «Цыпленок жареный», «Тест на беременность», «Полицейский с Рублевки».

В августе Уколова пожаловалась на излишнюю худобу после родов. Актриса призналась, что переживает из-за неконтролируемой потери веса.

Ранее певец Юлиан опроверг информацию о госпитализации Пахмутовой.