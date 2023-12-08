«Уничтоженный» экземпляр «Бесов» Достоевского продали за 2,2 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» продал советский выпуск романа «Бесы» Федора Достоевского за 2,2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе аукционного дома. Стартовая цена лота составляла 1,5 млн рублей.

Как указано в описании лота, советская цензура признала роман «клеветническим поклепом», до 1989 года он выходил только в составе сборников сочинений Достоевского. Попытку отдельного издания пресекли на начальном этапе печати, а выпущенные экземпляры «были пущены под нож».

«Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, число которых, по имеющимся на сегодняшний день данным, составляет порядка десяти», — говорится на сайте аукционного дома.

Вторым заметным лотом, который ушел за 1 млн рублей, стало «Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» Федора Туманского. Также на аукционе были проданы экземпляр романа «Мертвые души» Николая Гоголя с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала и выписка из морского устава эпохи царя Петра I. Они ушли с аукциона за 700 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.

Лот с самой высокой первоначальной ставкой в 18 млн рублей — автограф Николая Гоголя, оставленный в журнальной публикации его статьи — продан не был.

В четверг, 7 декабря Аукционный дом «Литфонд» провел очередные торги, на которых были представлены ценные книги и уникальные автографы. Среди них были десять раритетных изданий, общую стартовую цену которых эксперты оценили в 25 млн рублей.

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