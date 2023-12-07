Ведущий «Вокруг света» рассказал, посещали ли его мысли об эмиграции

Телеведущий Михаил Кожухов заявил, что несколько раз его посещали мысли об эмиграции из России — впервые в 1992 году. Об этом ведущий «Вокруг света» рассказал RTVI.

«Я был в Бразилии. Понял, что возвращаться не очень-то хочется. Но это была такая маниловская мысль, которая не овладела мной в такой степени», — вспомнил Кожухов.

Телеведущий отметил, что у него есть «сложность» для эмиграции — ему постоянно нужно заниматься делом либо хотя бы имитировать деятельность.

«А все, что я могу делать, так или иначе связано только с русским языком. И я не представляю себя вот сейчас, как и что я буду делать. Поэтому пока мне никуда всерьез не хочется [уезжать]», — заявил журналист.

В том же интервью Кожухов признался, что оставил работу в кадре из-за ежедневных унижений. Он уточнил, что в определенный момент устал «ходить по кабинетам» и начал заниматься другой деятельностью.

Ведущий популярных передач «В поисках приключений» и «Вокруг света» начал писать книги и организовал собственный «Клуб путешествий Михаила Кожухова» и другие авторские туры по зарубежным странам.

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